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Публикации за 21.02.17

21 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.02.2017, вторник

  • 10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма (зал заседаний, пр-т. Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)
  • 11:00 Ялта – Открытие межрегиональной выставки предприятий туриндустрии «Крым. Сезон – 2017» (зал «Хрустальный», гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», ул. Дражинского, 50)
  • 11:00 Симферополь – Круглый стол «Мы выполняли интернациональный долг», посвященный Дню защитника Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества (корпус №2 Таврической академии КФУ, пр-т. Вернадского, 4)
  • 11:00 Севастополь – Коллегия департамента здравоохранения Севастополя (пр-т. Нахимова, 4)
  • 11:00 Севастополь – Встреча врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с руководителями общественных организаций ветеранов (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 11:50 Севастополь – Интерактивная конкурсно-развлекательная программа для школьников «Богатырские потешки» ко Дню защитника Отечества и Дню Народной воли (ДК «Севастопольский», ул. Тимирязева, 23)
  • 12:00 Симферополь – Заседание «круглого стола», посвященное проблеме кибербезопасности детей (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)
  • 12:00 Симферополь – Пресс-конференция о результатах изысканий в морской акватории Крыма Черноморского центра подводных исследований (ул. Севастопольская, 8)
  • 13:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)
  • 13:30 Евпатория – Вечер-встреча «Продолжим ратные традиции предков» ко Дню защитника Отечества (Краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)
  • 14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству, обеспечению эффективности власти, общественному контролю и местному самоуправлению Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 14:00 Симферополь – Презентация книги Николая Назаренко «Сыны Отечества» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)
  • 14:00 Симферополь – Открытие первой в Крыму кислородной модульной станции с участием министра здравоохранения республики Александра Голенко (Республиканская детская клиническая больница, ул. Титова, 77)
  • 14:00 Ялта – «Круглый стол» из цикла «Встречи субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями надзорных органов и инфраструктуры поддержки бизнеса» с участием представителей администрации Ялты, Федеральной налоговой службы России по Республике Крым, субъектов малого и среднего предпринимательства (зал «Олимп», гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», ул. Дражинского, 50)
  • 14:30 Севастополь – Комиссия по безопасности дорожного движения (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 15:00 Евпатория – Торжественное собрание и праздничный концерт, приуроченные ко Дню защитника Отечества (Театр им. Пушкина, пр-т. Ленина, 1)
  • 16:00 Севастополь – Семинар для многодетных и малоимущих семей на тему: «Разъяснение законодательства в сфере предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта» (ул. Руднева, 40)
  • 17:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по законодательству (каб. 322, ул. КарлаМаркса, 18)
  • 17:00 Симферополь – Встреча заместителя главы администрации города Симферополя Галины Александровой с общественностью (гимназия № 11 им. К.А. Тренёва, ул. 1-ой Конной Армии, 86-а)

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