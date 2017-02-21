22 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 22.02.17

22.02.2017, среда

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:30 Симферополь – Открытие выставки, посвященной Дню муниципального образования Нижнегорский район (холл 1 этажа Государственного совета Крыма, ул. Карла Маркса, 18)

* 09:45 Симферополь – Выставка-ярмарка «Дары Нижнегорья» (площадь Республики перед зданием Государственного совета Крыма, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Симферополь – Заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 10:00 Керчь – Заседание внеочередной сессии Керченского городского совета (зал заседаний, ул. Кирова, 17)

* 10:00 Судак – Заседание очередной сессии Судакского городского совета (зал заседаний, ул. Ленина, 85 а)

* 11:00 Симферополь – Празднование Масленичной недели (аэропорт «Симферополь»)

* 11:00 Севастополь – Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества и Дню Народной воли (Инкерманский городской совет, ул. Шевкопляса, 37)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 12:00 Саки – Общегородское поздравление мужчин (ветеранов) с 23 февраля (Музей краеведения и истории грязелечения, ул. Курортная, 29)

* 13:00 Симферополь – Товарищеский футбольный матч между сборными командами Государственного совета Крыма и Нижнегорского района (стадион «Локомотив», ул. Пушкина, 46)

* 14:00 Севастополь – Торжественное собрание и спектакль «Небесный тихоход» ко Дню защитника Отечества и Дню Народной воли (театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

* 15:00 Симферополь – Заседание Молодежного дискуссионного клуба в преддверии Дня защитника Отечества (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 16:00 Судак – Праздничная конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню защитника Отечества (дом культуры, ул.Ленина, 47)

* 16:00 Севастополь – Праздничный концерт «Слава вам, защитники Отечества!» (культурно-информационный центр, ул. П.Корчагина, 1)

* 17:00 Севастополь – Концертная программа «Самое лучшее предназначение – защищать свое Отечество» (детско-юношеский клуб «Юность», ул. Горького, 16)

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