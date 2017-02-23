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Публикации за 23.02.17

23 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23.02.2017, четверг

  • 09:00 Симферополь – Выставка военной техники и вооружения, а также спецтехники МЧС (пл. Ленина)
  • 09:30 Евпатория – Торжественное построение и митинг у памятника Морским авиаторам с выносом Боевого Красного знамени полка (памятник-самолет МиГ 1, пгт. Мирный)
  • 09:30 Евпатория – Торжественное собрание и возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза генерал-майора авиации Н.А. Токарева (Театральная площадь)
  • 10:00 Симферополь – Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата (парким. Гагарина)
  • 10:00 Севастополь – Возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической бороны Севастополя 1941-1942 гг. Ко Дню защитника Отечества и Дню Народной воли (пл. Нахимова)
  • 10:00 Севастополь – Кубок им. Ушакова по парусному спорту в классе яхт SB20, посвященный Дню защитника Отечества (яхт-клуб в Ушаковой Балке)
  • 10:00 Евпатория – Митинг ко Дню защитника Отечества городской организации КПРФ (скверим. Соколова).
  • 10:00 Евпатория – Торжественное собрание с последующим возложением цветов к памятнику на Аллее Героев Великой Отечественной войны (площадка у Дома офицеров в пгт. Новоозерное)
  • 10:45 Симферополь – Показательные выступления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (пл. Ленина)
  • 11:00 Симферополь – Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т. Кирова, 17)
  • 11:00 Севастополь – Праздничный концерт народного русского оркестра «Садко» для ветеранов Вооруженных Сил (дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)
  • 15:00 Севастополь – Возложение венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. Ко Дню защитника Отечества и Дню Народной воли (пл. Нахимова)
  • 15:30 Севастополь – Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Дню Народной воли (пл. Нахимова)
  • 16:00 Севастополь – Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье» (культурно – выставочный центр, ул. Ленина, 35)
  • 17:00 Симферополь – Концертная программа «Служить отечеству» (Дворец культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)

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