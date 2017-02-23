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Крым

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Публикации за 24.02.17

24 февраля ожидаются следующие события – Крым

24 февраля ожидаются следующие события – Крым

24.02.2017, пятница

* 10:00 Евпатория – Открытое первенство города по дзюдо, посвященное Дню защитника Отечества (Дворец спорта, пр-т. Победы, 11)

* 11:00 Ялта – Масленичные гуляния (сквер им. Марии Чеховой)

* 14:00 Симферополь – Открытие выставки председателя Творческого союза профессиональных художников Севастополя, члена Севастопольской городской организации профессиональных художников Виктора Чижова (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

* 14:00 Феодосия – Интерактивное театрализованное представление для детей «В гостях у Масленицы» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 15:00 Алушта – Культурно-просветительная программа «Индийская масленица» ( Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)

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