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Публикации за 27.02.17

27 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.02.2017, понедельник

  • 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 12:00 Симферополь – Видеомост «Симферополь – Москва» об итогах участия российской делегации в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ – заместителя председателя Государственной Думы, руководителя делегации Петра Толстого и председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого (ул. Севастопольская, 8)
  • 12:00 Севастополь – Заседание онкологического совета департамента здравоохранения Севастополя (ул. Карантинная, 45)
  • 13:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 14:00 Симферополь – Час доблести «Время выбрало их», посвященный Дню Сил специальных операций (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережнаяим. 60-летия СССР, 29 а)
  • 14:30 Симферополь – Городской научно-практический семинар для педагогов общеобразовательных учреждений города Симферополя «Организация деятельности по оказанию помощи в решении проблем суицидального поведения несовершеннолетних» (школа-гимназия № 25, пр-т. Победы, 58)
  • 16:30 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

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