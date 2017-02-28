28 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 28.02.17

28.02.2017, вторник

* 10:00 Севастополь – Пленарное заседание Законодательного собрания Севастополя (зал заседаний, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – Торжественное мероприятие к 20-летию со дня основания Крымского благотворительного фонда «Центр социальной защиты и помощи» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Кирова, 51/52)

* 11:00 Симферополь – Общее годовое собрание членов Ассоциации заповедников и музеев Крыма (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

* 12:00 Севастополь – Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция директора Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светланы Мельниковой о концепции развития музея (ул. Севастопольская, 8)

* 15:00 Севастополь – Семинар по вопросам проведения декларационной кампании 2017 года (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 16:00 Севастополь – Творческая встреча жителей города с севастопольским прозаиком Валерием Ворониным (им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 16:00 Евпатория – Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) объекта «Индустриальный парк «Евпатория» (читальный зал библиотеки им. Пушкина, пр. А. Ахматовой, 23)

* 18:00 Симферополь – Пресс-конференция заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова и гендиректора АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Андрея Никитченко о реализации объектов федеральной целевой программы (ул. Севастопольская, 8)

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