01 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 01.03.17

01.03.2017, среда

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

10:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

11:00 Алушта – Круглый стол на тему: «Концепция развития прибрежных территорий муниципального образования городской округ Алушта» (малый зал, пл. Советская, 1)

11:00 Ялта – Открытие IV Международного туристского форума «Открытый Крым» (санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & Spa», село Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция об изменениях законодательства в сфере нотариата с участием членов правления Нотариальной палаты Крыма (ул. Севастопольская, 8)

12:10 Севастополь – Открытие пресс-центра Регионального подготовительного комитета в Севастополе по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ЧФ МГУ им. Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)

14:00 Симферополь – Презентация книг, изданных Центром охраны дикой природы в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Симферополь – Совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципалитетов под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова (пр-т. Кирова, 13, прямую трансляцию осуществляет ТК «Первый Крымский»)

15:00 Севастополь – Расширенное рабочее совещание «О проблемах модернизации системы физической культуры и спорта города Севастополя» (каб. 13, ул. Ленина, 3)

16:00 Севастополь – Открытие выставки «Севастопольцы в начале ХХ-века» (музей им. Крошицкого, пр. Нахимова, 9)

18:00 Симферополь – Публичная встреча на тему: «Статистика и социология против мифов и вымыслов» с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Федоровым (конференц-зал гостиницы «Москва», ул. Киевская 2)

Крым. Другие новости 28.02.17

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