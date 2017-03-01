02 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 02.03.17

02.03.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Познавательно – развлекательная программа «Расстаемся с Букварем» (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1)

10:00 Ялта – Начало работы второго дня IV Международного туристского форума «Открытый Крым» – рабочая встреча с участниками инфотуров (санаторно-курортный комплекс «MriyaResort&Spa», село Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9)

11:00 Симферополь – Пресс– конференция по поводу инициативы об обращении крымско-татарской общественности в ООН председателя общественной организации «КъырымБирлиги» Сеитумера Ниметуллаева, члена Общественного совета крымско-татарского народа Эскендера Умерова и заместителя председателя Общественного совета крымско-татарского народа Энвера Кантемир-Умерова (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

Крым. Другие новости 01.03.17

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