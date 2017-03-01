NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.03.17

02 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02.03.2017, четверг

  • 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Севастополь – Познавательно – развлекательная программа «Расстаемся с Букварем» (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1)
  • 10:00 Ялта – Начало работы второго дня IV Международного туристского форума «Открытый Крым» – рабочая встреча с участниками инфотуров (санаторно-курортный комплекс «MriyaResort&Spa», село Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9)
  • 11:00 Симферополь – Пресс– конференция по поводу инициативы об обращении крымско-татарской общественности в ООН председателя общественной организации «КъырымБирлиги» Сеитумера Ниметуллаева, члена Общественного совета крымско-татарского народа Эскендера Умерова и заместителя председателя Общественного совета крымско-татарского народа Энвера Кантемир-Умерова (ул. Севастопольская, 8)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

Крым. Другие новости 01.03.17

Крымский туристический бизнес поддержат с 2018 года. / В Севастополе исчезли отремонтированные осенью дороги. / Жители Ялты готовы сжечь себя из-за отсутствия нормальной канализации.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter