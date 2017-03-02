03 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 03.03.17

03.03.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Керчь – Внеочередная сессия Керченского городского совета (ул. Кирова, 17)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 11:00 Симферополь – Открытие историко-документальной выставки «Женщины в истории Крыма» (конференц-зал Государственной архивной службы Крыма, ул. Павленко, 1 а)

* 11:00 Симферополь – Встреча депутата Государственной Думы Андрея Козенко с руководителями крупнейших предприятий виноградарской и винодельческой отраслей Крыма и Севастополя (конференц-зал гостиницы «Москва», ул. Киевская 2)

* 14:00 Симферополь – Пресс-конференция о достижениях крымских легкоатлетов в зимнем соревновательном сезоне, с участием министра спорта республики Елизаветы Кожичевой, главного тренера сборных команд по легкой атлетике Олега Леонова, чемпионки России в метании копья Веры Ребрик (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Пленарное заседание сессии Законодательного собрания (ул. Ленина, 3)

* 16:00 Севастополь – Открытие выставки «Букет моей любимой» (музей им. Крошицкого, пр-т. Нахимова, 9)

* 18:00 Севастополь – Праздничный концерт «Весной был полон сад…», посвященный Международному женскому дню 8 Марта (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1)

Крым. Другие новости 02.03.17

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