04 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 04.03.17

04.03.2017, суббота

* 10:00 Евпатория – Проведение болгарского национального праздника «Баба Марта» (библиотека им. И. Сельвинского, пр-т. Победы, 19)

* 11:00 Симферополь – Концертная программа «О милых крымчанках замолвите слово!», посвященная Международному женскому дню (читальный зал центральной городской библиотеки им. Пушкина. , ул. А.Пушкина/А.Невского, 1/2)

* 12:00 Симферополь – Мероприятие «Мира тебе, священный Крым!», в рамках Дней эстонской культуры (читальный зал научно-технической библиотеки Крымского инженерно-педагогического университета, пер. Учебный, 6)

* 12:00 Симферополь – Национальный молдавский праздник «Мэрцишор» (Дом профсоюзов, ул. Севастопольская, 8)

* 12:00 Симферополь – Творческая выставка-ярмарка «Сделано мамой, сделано в России»( 2-й этаж, «Центрум», ул. Севастопольская 62)

* 12:00 Севастополь – Турнир по шашкам «Чудо-шашки» (ул. Б. Морская, 50)

* 12:00 Симферополь – Кубок Крыма и Республиканский турнир по кроссу среди взрослых и юниоров, юношей и девушек (Ботанический сад Таврической академии КФУ им. Вернадского, пр-т. Вернадского, 4)

* 14:00 Севастополь – Музыкально-поэтический салон «Золотой Аполлон»: «Снова о любви поговорим» (концертный комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2)

* 14:00 Симферополь – Экскурсия по выставке «В дымке серебряного века» к Международному женскому дню (Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14)

* 15:00 Ялта – Встреча с ялтинкой Евгенией Шабаевой – автором документального фотопроекта «Перегон» (Центральная городская библиотека им. Чехова, ул. Морская, 8)

* 17:00 Феодосия – Концерт-поздравление к 8 марта «Я Вас люблю, я думаю о Вас» (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

Крым. Другие новости 03.03.17

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