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Публикации за 05.03.17

05 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.03.2017, воскресенье

* 10:00 Симферополь – Пробег, посвященный празднику весны «Международный женский день» – 8 марта (парк им. Гагарина, трасса им. Межака)

* 10:00 Евпатория – Городские соревнования по начальному техническому моделированию (Станция юных техников, ул. Полупанова, 27)

* 10:00 Севастополь – Соревнования по технике пешеходного туризма «Связки» (Ушакова балка)

* 10:00 Ялта – Первенство города по баскетболу среди школьников (Спортивный зал Детско-юношеского центра по физической культуре и спорту, ул. Калиникова,12)

* 15:00 Коктебель – Тематическая экскурсия, посвященная Международному женскому Дню 8 марта, «Женщины в Доме Поэта» (дом-музей Волошина, ул. Морская, 43)

* 16:00 Севастополь – Проект «АЗЪБУКАРТ» ( Центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 16:30 Феодосия – Музыкальный праздничный вечер к Международному женскому дню (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

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