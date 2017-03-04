05 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 05.03.17

05.03.2017, воскресенье

* 10:00 Симферополь – Пробег, посвященный празднику весны «Международный женский день» – 8 марта (парк им. Гагарина, трасса им. Межака)

* 10:00 Евпатория – Городские соревнования по начальному техническому моделированию (Станция юных техников, ул. Полупанова, 27)

* 10:00 Севастополь – Соревнования по технике пешеходного туризма «Связки» (Ушакова балка)

* 10:00 Ялта – Первенство города по баскетболу среди школьников (Спортивный зал Детско-юношеского центра по физической культуре и спорту, ул. Калиникова,12)

* 15:00 Коктебель – Тематическая экскурсия, посвященная Международному женскому Дню 8 марта, «Женщины в Доме Поэта» (дом-музей Волошина, ул. Морская, 43)

* 16:00 Севастополь – Проект «АЗЪБУКАРТ» ( Центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 16:30 Феодосия – Музыкальный праздничный вечер к Международному женскому дню (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

Крым. Другие новости 04.03.17

Иностранцы «ударят» по крымским дорогам советскими автомобилями. / Ряд крымских чиновников рискуют лишиться кресла – за саботаж. / В Крыму придумали, как сэкономить на ЕДДС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»