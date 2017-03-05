06 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 06.03.17

06.03.2017, понедельник

* 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Ялта – Открытие II Международной молодежной видеоконференции «Мирное сосуществование государств в условиях многополярного мира», посвященная 70-летию Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав 1945 года ((Ливадийский дворец, ул. Батурина, 44 а)

* 11:00 Севастополь – Праздничный концерт «Я руки твои целую» к Международному женскому дню – 8 Марта (Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Фиолентовское шоссе, 3)

* 12:00 Севастополь – Торжественная церемония закрытия I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 12:00 Симферополь – Круглый стол по проблемам рынка труда (ул. Буденного, 24 а)

* 13:00 Симферополь – Открытие выставки декоративного искусства «Состояние» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а).

* 14:00 Симферополь – Вечер-концерт «Дарите женщинам цветы» в рамках проекта «С книгой к истокам духовности» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

* 14:00 Симферополь – День краеведа с обзором новой литературы и представлением самого роскошного издания XIX века «Царь-книга, Русское чудо» (научная библиотека «Таврика» им. Стевена Центрального музея Тавриды, ул. Гоголя, 14)

* 14:00 Симферополь – Пресс-конференция «Профессия в женских руках» (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Севастополь – Заседание рабочей группы по вопросам разработки и внедрения системы оценки эффективности деятельности и мотивации руководителей исполнительных органов государственной власти (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 14:00 Севастополь – Конкурсная программа «Весеннее настроение» (центральная городская библиотека им. Гайдара, ул. Ленина, 76)

* 15:00 Евпатория – Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня 8 Марта (театр им. Пушкина, пр-т. Ленина, 1)

* 15:00 Севастополь – Встреча студентов с руководителем программы «Преактум» Фонда «Институт ускорения экономического развития» Олегом Мансуровым (СевГУ, ул.Университетская,31)

* 16:00 Севастополь – Открытие выставки «Любовь, добро и красота Татьяны Яблонской» (музей им. Крошицкого, пр-т. Нахимова, 9)

* 16:30 Севастополь – Спектакль «Загадка Курочки Рябы» в рамках проведения XII городского театрального фестиваля – конкурса детских театральных коллективов (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 17:00 Севастополь – Праздничная программа «Весна. Музыка. Любовь» (ЦГБ им. Толстого, ул. Ленина, 51)

Крым. Другие новости 05.03.17

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