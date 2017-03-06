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Крым

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Публикации за 07.03.17

07 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.03.2017, вторник

* 10:00 Феодосия – Заседание сессии Феодосийского городского совета (ул. Земская, 4)

* 10:00 Севастополь – Торжественное открытие «Детского сада № 87» (ул. Орловская, 13)

* 11:00 Симферополь – Торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, с участием главы Крыма Сергея Аксёнова (Государственный академический музыкальный театр Крыма, пр-т. Кирова, 17)

* 11:00 Севастополь – Концерт к Международному женскому дню – 8 Марта (Социальный приют для детей, ул. Окопная, 9)

* 12:00 Севастополь – Праздничная программа «Весна. Музыка. Любовь» к Международному женскому дню – 8 Марта (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

* 14:00 Севастополь – Праздничный вечер к Международному женскому дню – 8 Марта (театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 8)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Алушта – Праздничная программа «С любовью к женщине» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)

* 15:00 Ялта – Праздничный концерт «Милым женщинам!» (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)

* 16:00 Севастополь – Заседание совета Общественной палаты Севастополя (каб. 108, ул. Ленина, 2)

* 16:00 Феодосия – Концертная программа, посвященная празднованию Международного женского дня 8 марта (ДК Феодосии , пр-т. Айвазовскго, 7)

* 17:00 Севастополь – Праздничный концерт «Весеннее настроение» к Международному женскому дню – 8 Марта (ДК «Севастопольский», ул. Тимирязева, 13)

* 17:00 Судак – Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню (городской Дом культуры, ул. Ленина, 47)

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