09 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 09.03.17

09.03.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Евпатория – Возложение цветов (Памятник Ю.Гагарина)

11:00 Симферополь – Торжественный митинг, приуроченный к 203-й годовщине со дня рождения великого украинского поэта, художника и писателя Тараса Шевченко (парк им. Шевченко)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция ко Всемирному дню почки профессора Крымской медицинской академии, нефролога Евгения Крутикова (Центр медицинской профилактики, ул. Пушкина, 3)

14:00 Симферополь – Творческая встреча с крымским путешественником, фотохудожником и журналистом Виктором Пинчуком (читальный зал Центральной городской библиотеки им. Пушкина, ул. А.Пушкина/А.Невского, ½)

14:00 Ялта – Праздничный концерт «Кобзарь», посвященный Дню рождения Т.Г. Шевченко (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству и постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25 а, ул. Ленина, 3)

16:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб.13, ул. Ленина, 3)

16:00 Севастополь – Открытие выставки картин «Весенний подарок» (центральная городская детская библиотека им. Гайдара, ул. Ленина, 76)

Крым. Другие новости 08.03.17

08 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Крым стал лидером РФ по показателям строительства, увеличению зарплат и росту собственных доходов бюджета. / Банки бегут из Крыма и Севастополя. Читать дальше

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