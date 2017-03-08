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Публикации за 09.03.17

09 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09.03.2017, четверг

  • 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Евпатория – Возложение цветов (Памятник Ю.Гагарина)
  • 11:00 Симферополь – Торжественный митинг, приуроченный к 203-й годовщине со дня рождения великого украинского поэта, художника и писателя Тараса Шевченко (парк им. Шевченко)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция ко Всемирному дню почки профессора Крымской медицинской академии, нефролога Евгения Крутикова (Центр медицинской профилактики, ул. Пушкина, 3)
  • 14:00 Симферополь – Творческая встреча с крымским путешественником, фотохудожником и журналистом Виктором Пинчуком (читальный зал Центральной городской библиотеки им. Пушкина, ул. А.Пушкина/А.Невского, ½)
  • 14:00 Ялта – Праздничный концерт «Кобзарь», посвященный Дню рождения Т.Г. Шевченко (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству и постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25 а, ул. Ленина, 3)
  • 16:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб.13, ул. Ленина, 3)
  • 16:00 Севастополь – Открытие выставки картин «Весенний подарок» (центральная городская детская библиотека им. Гайдара, ул. Ленина, 76)

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