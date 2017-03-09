10 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 10.03.17

10.03.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Симферополь – Торжественное открытие модульного детского сада с участием главы Симферопольского городского совета Виктора Агеева и главы администрации города Геннадия Бахарева на базе средней общеобразовательной школы № 38 (ул. Севастопольская, 86/2)

* 10:00 Симферополь – Заседание президиума Государственного совета Крыма (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Симферополь – Заседание коллегии управления Федеральной службы судебных приставов по итогам работы в 2016 году и задачах на 2017 год (Главное управление министерства юстиции России по Республике Крым и Севастополю, ул. Долгоруковская, 16)

* 11:00 Симферополь – «Круглый стол» стол министерства курортов и туризма Крыма в формате вебинара о порядке и условиях привлечения МООО «Российские студенческие отряды» для трудоустройства на объекты размещения и пляжные территории в 2017 году

* 11:00 Севастополь – Заседание Регионального подготовительного комитета в городе Севастополе по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (наб. Корнилова,1)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция по поводу премьеры античной музыкальной трагедии «Троянки». Участвуют министр культуры Крыма Арина Новосельская, греческий режиссер-постановщик спектакля Ангелос Сидератос, исполнительница роли Андромахи и директор Греческого культурного центра Теодора Янници (ул. Севастопольская, 8)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная проведению I-го Евразийского открытого чемпионата – форума по парикмахерскому искусству, визажу и nails – дизайну СМС (Confederation Mondiale de la Coiffure) РФ «Скифское золото» (Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя 14)

* 12:30 Симферополь – Пресс-конференция на тему «Особенности и условия проведения II в Крыму Всероссийского марафона «Ялта 2017» (пресс-центр «Миранда-медиа», ул. Самокиша, 11)

* 13:00 Бахчисарай – Рабочий визит главы Крыма Сергея Аксёнова на площадку реализации инвестиционного проекта «Инвест-Алко» (Бахчисарайский район, село Дубровка)

* 14:00 Севастополь – Заседание антитеррористической комиссии в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 14:00 Симферополь – Торжественное собрание ко Дню архивов в Государственной архивной службе Республики Крым с презентацией путеводителя по фондам архива (ул. Павленко, 1а)

* 16:00 Саки – Открытие Клуба молодых предпринимателей ( Центр культуры, досуга, молодежи и спорта, ул. Ленина, 30)

* 16:00 Феодосия – Премьера фильма «Акра. Крымская Атлантида», подготовленного каналом «Наука», с пресс-конференцией главного героя фильма Алексея Куликова и режиссера Александра Коневича, специалистами

Эрмитажа и другими участниками съемок (Музей подводной археологии, пр-т. Айвазовского, 47 а).

* 17:00 Севастополь – Подведение итогов образовательного проекта «Я помогаю депутату» (каб.13, ул. Ленина, 3)

* 17:30 Ялта – Совместная фотовыставка фотоклубов Крыма, Краснодарского края и Республики Адыгея «Фотокруг-2017» (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)

Крым. Другие новости 09.03.17

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