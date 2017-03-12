13 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 13.03.17

13.03.2017, понедельник

09:00 Севастополь – Аппаратное совещание временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, внеплановое заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Евпатория – Открытие выставки профессиональных художников Евпатории «Мозаика Крыма» (Евпаторийский краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)

11:00 Симферополь – Внеочередная сессия Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)

13:00 Симферополь – Мультимедийный видеомост Москва – Симферополь на тему: «Крымский референдум 3 года спустя: межнациональные отношения» (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Евпатория – Городской этап республиканского конкурса «Ради жизни на земле» (центр детского и юношеского творчества «Ровесник», ул. Революции, 75)

17:00 Севастополь – Детский спектакль «Две стрелы» (дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

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