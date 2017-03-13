14 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 14.03.17

14.03.2017, вторник

* 10:00 Севастополь – Очередное пленарное заседание сессии Законодательного собрания Севастополя (ул. Ленина, 3)

* 10:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Саки – Заседание Совета министров Крыма (санаторий «Сакрополь», ул. Курортная, 14)

* 11:00 Симферополь – Контрольный выезд на площадку строительства детского сада на 260 мест председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева (ул. Балаклавская, 73)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция о секретах повышения урожайности зерна в Крыму заместителя руководителя управления Россельхознадзора Андрея Дрыгина и директора республиканского филиала «Всероссийского центра оценки качества зерна» Любови Король (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция о проведении конкурса «Крымская красавица – 2017» (конференц-зал Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, ул. Трубаченко, 23 а)

* 12:00 Севастополь – Заседание Координационного совета по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи при губернаторе Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 12:00 Симферополь – Выездное совещание председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева по вопросу подготовки к открытию модульного детского сада на базе школы-лицея № 17 (ул. Крымских Партизан, 33)

* 14:00 Симферополь – Литературный час «Духовных книг божественная мудрость» в рамках празднования Дня православной книги (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 14:00 Симферополь – Презентация серии исторических книг с выставкой монографий Владислава Пащени (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 15:00 Симферополь – Финал фестиваля-конкурса «Крымская студенческая весна», посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией (Дворец культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)

* 16:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

Крым. Другие новости 13.03.17

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