15 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 15.03.17

15.03.2017, среда

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 10:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Выставка фоторабот «С Россией вместе навсегда!», посвященная Дню возвращения Севастополя в Россию (культурно-информационный центр, ул. Павла Корчагина, 1)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Симферополь – Москва» главы Республики Крым Сергея Аксёнова, посвященная трехлетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 11:00 Севастополь – Расширенное совещание с представителями органов государственной исполнительной власти, судебной власти и органов прокуратуры по обсуждению необходимости внесения изменений в Закон Севастополя 130-ЗС «Об административных правонарушениях» (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 12:00 Симферополь – Круглый стол «Современная женщина в семье и в обществе», приуроченный к Международному женскому дню 8 марта (конференц-зал Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, ул. Трубаченко, 23 а)

* 12:00 Симферополь – Международный круглый стол «Крымская весна три года спустя: достижения и перспективы» с участием главы Крыма Сергей Аксёнов (зал защиты диссертаций на 3-м этаже КФУ им. Вернадского, пр-т. Вернадского, 20)

* 12:00 Севастополь – Градостроительный совет при правительстве Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 12:00 Севастополь – Совещание департамента здравоохранения Севастополя с руководителями городских учреждений здравоохранения (горбольница № 1, ул. Адм. Октябрьского, 19)

* 13:00 Симферополь – Устный краеведческий журнал «Крымская весна» в памяти и лицах» с участниками и очевидцами событий (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 14:00 Севастополь – Документально – историческое досье «Севастополь. Крым. Россия: хроники русской весны» (центральная городская библиотека им. Гайдара, ул. Ленина, 76)

* 14:00 Симферополь – Бесплатный обучающий семинар для субъектов предпринимательской деятельности по вопросам участия в государственных и муниципальных закупках (зал заседаний, ул. Киевская, 81)

* 14:00 Симферополь – Творческая встреча «Полет творчества и мастерства» с художником-конструктором Сергеем Криворучко (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 14:00 Евпатория – Торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации (центральная библиотека им. Пушкина, ул. Братьев Буслаевых, 23)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Феодосия – Выставка «Пробуждение весны» ко Дню воссоединения Крыма с Россией (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 15:00 Севастополь – Пресс-конференция к Международному дню театра под лозунгом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления дружбы между народами» (театре им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Симферополь – Совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципалитетов под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т. Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)

Крым. Другие новости 14.03.17

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