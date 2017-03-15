16 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 16.03.17

16.03.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:15 Симферополь – Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» (на пересечении проспекта Кирова и улицы Гоголя у остановки «Парк им. Тренева»)

* 09:35 Симферополь – Праздничное шествие с участием руководства Республики Крым, молодежных и общественных организаций, трудовых и творческих коллективов (площадь им. Ленина – пр-т Кирова – ул. Карла Маркса – площадь Республики)

* 09:50 Симферополь – Творческая зарисовка с участием детских творческих коллективов (сквер Республики, памятник «Вежливым людям»)

* 10:00 Симферополь – Пресс-конференция заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма Алексея Яценко о работе министерства в сфере недропользования (ул. Севастопольская, 8)

* 10:00 Симферополь – Митинг, посвященный Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией (площадь Республики)

* 10:30 Симферополь – Концертная программа с участием творческих коллективов (площадь Республики)

* 10:30 Симферополь – Открытие фотовыставки «Крым и Россия – три года вместе» и выставки работ крымских художников «Крымская весна» (фойе первого этажа Государственного совета Крыма, ул. Карла Маркса, 18)

* 11:00 Севастополь – Открытие тематической фотовыставки «От бастионов Севастополя до вершин законодательной власти» (Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Фиолентовское шоссе, 3)

* 11:00 Симферополь – Торжественное собрание, посвященное Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией (зал заседаний, Государственного совета Крыма, ул. Карла Маркса, 18)

* 12:00 Алушта – Ассамблея «Академик архитектуры А.Н. Бекетов (1862-1941)», посвященная 155-летию архитектора и художника (музей-усадьба Бекетова ул. Комсомольская, 4)

* 13:00 Ялта – Урок истории «Весна в истории Ялты» в рамках Всероссийской акции «Мы

* -граждане России» (Ялтинский историко-литературный музей, ул. Пушкинская, 5)

* 13:00 Севастополь – Тематический час «Крым и Россия – общая судьба» (культурно-информационный центр, ул. Павла Корчагина, 1)

* 14:00 Симферополь – Финальный матч футбольного турнира на кубок «Крымская весна» с участием команд Сибирского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и сборной команды Республики Крым (стадион «Локомотив», ул. Пушкина, 46)

* 14:00 Севастополь – Встреча с сотрудниками подразделения «Беркут» (поселок Кача, ул. Нестерова, 5)

* 14:00 Алушта – Торжественное мероприятие «С Россией в сердце», посвященное Дню общекрымского референдума (Дома творчества «Подмосковье», ул. Вл. Хромых, 18)

* 14:00 Саки – Встреча в музее «Возвращение в родную гавань», посвящённая событиям Крымской весны 2014 года (Музей краеведения и истории грязелечения, ул. Курортная, 29)

* 14:30 Севастополь – Городская молодежная акция «Вместе навсегда!», посвященная Дню возвращения Севастополя в Россию (Приморский бульвар)

* 15:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему «Кино в Крыму: новые проекты» с участием народной артистки России Ирины Розановой, заслуженного артиста России Владимира Зайцева, актрисы и певицы Аглаи Шиловской, актрисы и ведущей Виктории Лопыревой, режиссера театра и кино Виталия Павлова (ул. Севастопольская, 8)

* 15:00 Симферополь – Национальный азербайджанский праздник «Новруз» (Дом дружбы народов, ул. Пушкина, 20/7)

* 15:00 Симферополь – Открытие выставки живописи Елены Котляр «Мелодия седой Тавриды» (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

* 16:00 Севастополь – Общегородская молодежная акция, посвященная празднованию Дня возвращения Севастополя в Россию (пл. Нахимова)

* 19:00 Севастополь – Концерт Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» и народной артистки России Светланы Безродной «Нам есть, чем гордиться» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 15.03.17

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