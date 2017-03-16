17 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 17.03.17

17.03.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание департамента городского хозяйства Севастополя с руководителями подведомственных предприятий (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Высадка деревьев в сквере в районе улицы Николая Музыки (ул. Николая Музыки, 78-82)

* 10:30 Симферополь – Семинар по процедуре оформления земельных участков членами садоводческих объединений под председательством главы комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгении Добрыни и министра имущественных и земельных отношений Крыма Анны Анюхиной (актовый зал института экономики и управления КФУ им. Вернадского, ул. Севастопольская,17)

* 11:00 Ялта – Заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс» (Ливадийский дворец, ул. Батурина, 44 а)

* 12:00 Севастополь – Открытие выставки фотографий и нагрудных знаков «Крым. Референдум 2014» (Балаклавский Дворец культуры, ул. Калича, 21)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция об итогах зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с участием министра спорта Крыма Елизаветы Кожичевой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а). .

* 13:00 Симферополь – Чествование детей – ровесников референдума, а также супружеских пар, зарегистрировавших свой брак в этот период (депратмент ЗАГС минюста Крыма, ул. Киевская, 115)

* 14:00 Симферополь – Праздничные мероприятия с шествием и арт-мобом, посвященные присоединению Республики Крым к Российской Федерации (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Кирова, 51/52)

* 14:00 Симферополь – Пресс-конференция российского путешественника Федора Конюхова с презентацией книги «Крымская война. Оборона Севастополя» из цикла серии «Великие полководцы и флотоводцы России» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а).

* 14:00 Севастополь – Праздничный концерт, посвященный Дню возвращения Севастополя в Россию (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

* 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 16:00 Симферополь – Круглый стол на тему: «Архитектурный Крым: Перезагрузка?» с выставкой проектов крымских архитекторов (Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя,14)

* 16:00 Севастополь – Возложение венков и митинг к 26-й годовщине Всесоюзного Референдума 17 марта 1991 года (пл. Нахимова, Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг)

* 17:00 Симферополь – Концерт, приуроченный ко дню воссоединения Крыма с Россией (Дворец культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)

* 17:00 Севастополь – Открытый турнир по регби в рамках спортивно-патриотической акции «В родную гавань», посвященной Дню возвращения Севастополя в Россию (стадион «Металлист», ул.2-я Бастионная)

* 17:30 Феодосия – Церемония открытия театрального фестиваля «ФеТеФ» (Феодосийский городской Дом культуры, пр-т.Айвазовского 7)

Крым. Другие новости 16.03.17

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