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Публикации за 20.03.17

20 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.03.2017, понедельник

* 09:00 Севастополь – Городские соревнования школьников по спортивному ориентированию «Севастопольский подснежник» (Максимова дача)

* 11:00 Симферополь – Встреча вице-спикера Госсовета Крыма Ремзи Ильясова, членов президиума крымского парламента с зарубежными политиками, политологами, депутатами Европарламента (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)

* 13:00 Алушта – Семинар Крымтехнадзора с предоставлением разъяснений законодательства РФ в области промышленной безопасности эксплуатации опасных производственных объектов (малый зал Алуштинского городского совета, пл. Советская, 1)

Крым. Другие новости 19.03.17

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