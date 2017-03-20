21 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 21.03.17

21.03.2017, вторник

* 09:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Саки – Встреча ветеранов труда Сакского района ( Музей краеведения и истории грязелечения, ул. Курортная, 29)

* 10:00 Симферополь – Пресс-конференция по итогам официального визита в Крым депутатов Европарламента и национальных парламентов ряда зарубежных стран (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Симферополь – Выездное совещание в целях надлежащего контроля за ходом строительства средней общеобразовательной школы (ул. Луговая, 97, бывшая школа № 19)

* 11:00 Симферополь – Публичные слушания с обсуждением проекта схемы теплоснабжения (малый зал, ул. Толстого, 15)

* 11:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

* 12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 12:00 Симферополь – Выездное совещание в целях надлежащего контроля за ходом

* 12:00 Судак – Общественные слушания по поводу строительства административного здания управления Пенсионного фонда РФ (большой зал, ул. Ленина, 85 а) строительства капитального детского сада (ул. Беспалова)

* 14:00 Симферополь – Поэтический фестиваль «Крымская весна – 2017» (центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. А.Пушкина/А.Невского, 1/2)

* 14:00 Севастополь – Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

* 15:00 Симферополь – Литературный вечер «Поэтический венок Белоруссии», приуроченный ко Всемирному дню поэзии и в рамках празднования Дней белорусской культуры в Крыму (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 15:00 Севастополь – Торжественное открытие городской экологической акции «Сделаем Севастополь чистым», приуроченной к Международному дню Земли (ЦЭНТУМ, ул. Хрусталева, 71 а)

* 16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по законодательству (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

* 16:00 Севастополь – Форум для детей с ограниченными возможностями здоровья «Все дети мира смеются на одном языке» (эко-парк «Лукоморье», пр. Победы, 1 а)

* 16:00 Севастополь – Совещание группы «Строительство и городская среда» в рамках рассмотрения «Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года» (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 17:00 Севастополь – Познавательный радиожурнал «Что такое счастье?» к Международному дню счастья (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

* 19:00 Симферополь – Публичная встреча о будущем крымского кинематографа с заслуженной артисткой России, режиссером Натальей Бондарчук (конференц-зал гостиницы «Москва», ул. Киевская 2)

Крым. Другие новости 20.03.17

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