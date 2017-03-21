22 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 22.03.17

22.03.2017, среда

* 08:30 Севастополь – Круглый стол «Что я знаю о выборах» (СевГУ, ул. Гагарина, 12)

* 09:30 Симферополь – Открытие выставки, посвященной Дню муниципального образования городской округ Армянск в Государственном совете Крыма «Городской округ Армянск – территория развития и новых возможностей» (холл 1-го этажа, ул. Карла Маркса, 18)

* 09:30 Симферополь – Выставка-ярмарка «Армянский базар» (сквер Республики)

* 10:00 Симферополь – Заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Севастополь – Заседание правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – Научно-техническая конференция «Пути решения проблемных вопросов водообеспечения Республики Крым» (Академия строительства и архитектуры, ул. Киевская, 181)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция в форме мультимедийного видеомоста «Москва – Симферополь – Грозный – Архангельск» к проведению Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в дом» (ул. Севастопольская, 8)

* 12:00 Керчь – Открытие выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность» (картинная галерея Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, ул. Театральная, 36)

* 12:00 Севастополь – Весенняя закладка лозы в рамках интерактивного пресс-тура, посвященного обновлению виноградников предприятия «Золотая Балка» (Балаклава, ул. Крестовского, 66)

* 14:00 Севастополь – Клиническая конференция «Трудный диагноз в педиатрии» (горбольница № 5, пр-т. Ген. Острякова, 211)

* 14:30 Севастополь – Гала-концерт и награждение победителей и призёров седьмого городского патриотического Фестиваля детского и юношеского творчества «Верность отцам – верность Отчизне» (ДОФ, ул. Ленина, 9)

* 15:00 Севастополь – Заседание организационного комитета по подготовке и проведению XXVI Международного Кинофорума «Золотой Витязь» (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Симферополь – Совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципалитетов под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова (прямая трансляция «Первый Крымский»)

* 15:00 Симферополь – Видеомост «Москва – Казань – Симферополь» на тему: «Духовное образование как метод профилактики экстремизма и терроризма» (ул. Севастопольская, 8)

* 17:00 Севастополь – Литературная игра «О поэзии в прозе» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

Крым. Другие новости 21.03.17

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