23 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 23.03.17

23.03.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Керчь – Заседание сессии Керченского городского совета (ул. Кирова, 17)

* 10:00 Симферополь – Научно-практическая конференция «Краеведческие фонды библиотек: состояние, проблемы, перспективы» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 11:00 Саки – Выездное заседание Совета министров Крыма (актовый зал санатория «Сакрополь», ул. Курортная, 14)

* 12:00 Евпатория – Празднование первой годовщины Росгвардии с выставкой боевой бронетехники и вооружений (Театральная площадь)

* 12:00 Симферополь – Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта в режиме видеоконференцсвязи (региональный исполком ОНФ, ул. Шполянской, 11а)

* 13:00 Севастополь – Первый этап военно-патриотического фестиваля «Своему выбору верны» (ДЮК «Молодость», ул. Косарева, 2)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 14:30 Севастополь – Совещание заместителя полномочного представителя президента РФ в ЮФО Анатолия Сафронова с руководством рабочей группы по делам казачества при губернаторе Севастополя и Окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» (пл. Нахимова, 1)

* 15:00 Севастополь – Открытый урок «Водные биологические ресурсы Черного моря, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу города Севастополя» (Севастопольский аквариум, пр-т. Нахимова, 2)

* 16:00 Севастополь – Открытие выставки картин «Весенний подарок» (центральная городская детская библиотека, им. Гайдара, ул. Ленина, 76)

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