24 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 24.03.17

24. 03. 2017, пятница

08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

10:00 Севастополь – Первенство Краснознаменного Черноморского флота на призы командующего ЧФ РФ по парусному спорту (ЦСКА «57-яхт клуб»)

10:00 Севастополь – Селекторное совещание с заместителем министра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой (ул. Карантинная, 45)

10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:30 Симферополь – Мультимедийная пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция главного врача Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирины Ткаченко, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом (Центр медицинской профилактики, ул. Пушкина, 3)

11:00 Симферополь – «Круглый» стол в формате вебинара в министерстве курортов и туризма по вопросу обеспечения безопасных условий на пляжах для жизни и здоровья туристов (площадка events.webinar.ru)

11:00 Симферополь – Торжественное собрание и праздничный концерт республиканских творческих коллективов к первой годовщине создания Войск национальной гвардии Российской Федерации (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т. Кирова, 17)

12:00 Симферополь – Круглый стол «Сохранение историко-культурного наследия Крыма и развитие туризма» (Крымская республиканская библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

14:00 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры России (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

14:30 Севастополь – Молодежная модельная сессия в рамках проекта «Модель совета безопасности ООН» (филиал РЭУ им. Плеханова, ул. Вакуленчука, 28)

14:30 Севастополь – Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Самый классный севастопольский класс» (дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

15:00 Симферополь – Открытие выставки «Из глубины веков» ко Дню национального возрождения Греции (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

19:00 Севастополь – Региональный этап Всероссийского конкурса «Мисс/Мистер студенчество Севастополя» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 23.03.17

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