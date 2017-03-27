NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.03.17

27 марта ожидаются следующие события – Крым

27 марта ожидаются следующие события – Крым

27.03.2017, понедельник

  • 10:00 Симферополь – Научно-практическая конференция «Симферополь на перекрестках истории» (Музей истории Симферополя, ул. Пушкина, 17)
  • 10:30 Симферополь – Пресс-конференция министра образования, науки и молодежи Республики Крым Натальи Гончаровой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция члена комитета Государственной Думы РФ по энергетике Михаила Шеремета о развитии энергетики в Крыму (ул. Севастопольская, 8)
  • 12:00 Симферополь – Торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации (Государственный академический музыкальный театр Крыма, пр-т. Кирова, 17)
  • 12:00 Евпатория – Торжественное открытие XXXV детско-юношеского турнира по футболу памяти Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора авиации Н.А.Токарева (стадион городского Дворца спорта, пр-т. Победы, 11)
  • 12:00 Евпатория – Открытие фестиваля-конкурса «Планета искусств – культура народов мира» (театрим. Пушкина, ул. Ленина, 1)
  • 15:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

Крым. Другие новости 26.03.17

Эксперт: Единственная цель уличных акций Навального – не допустить отставки Медведева. / Потепления между США и Россией не будет: Вашингтон расширил санкции против российских компаний. В МИДе сочли данный шаг подрывом борьбы с ИГ. / Убитого Вороненкова похоронили на «кладбище авторитетов» в центре Киева. Максакова: Не буду строить никаких версий.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter