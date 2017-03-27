27 марта ожидаются следующие события – Крым

Публикации за 27.03.17

27.03.2017, понедельник

10:00 Симферополь – Научно-практическая конференция «Симферополь на перекрестках истории» (Музей истории Симферополя, ул. Пушкина, 17)

10:30 Симферополь – Пресс-конференция министра образования, науки и молодежи Республики Крым Натальи Гончаровой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция члена комитета Государственной Думы РФ по энергетике Михаила Шеремета о развитии энергетики в Крыму (ул. Севастопольская, 8)

12:00 Симферополь – Торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации (Государственный академический музыкальный театр Крыма, пр-т. Кирова, 17)

12:00 Евпатория – Торжественное открытие XXXV детско-юношеского турнира по футболу памяти Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора авиации Н.А.Токарева (стадион городского Дворца спорта, пр-т. Победы, 11)

12:00 Евпатория – Открытие фестиваля-конкурса «Планета искусств – культура народов мира» (театрим. Пушкина, ул. Ленина, 1)

15:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

Крым. Другие новости 26.03.17

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