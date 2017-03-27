28 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 28.03.17

28.03.2017, вторник

* 10:00 Севастополь – Пленарное заседание сессии Законодательного собрания Севастополя (ул. Ленина, 3)

* 10:00 Симферополь – Торжественное открытие нового шахматного клуба с участием чемпиона мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным (ул. Севастопольская, 43д)

* 11:00 Симферополь – Мультимедийный видеомост «Москва – Симферополь» на тему: «Крым – духовный центр Русского мира» (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и межевания территории в мкрн. Пневматика – Залесье, общей площадью 19,77 га (малый зал, ул. Толстого, 15)

* 11:00 Симферополь – Торжественное мероприятие к 30-летию Крымского союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов (Государственный академический музыкальный театр, пр-т. Кирова, 17)

* 12:00 Севастополь – Заседание координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при губернаторе Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 14:00 Ялта – Открытый республиканский турнир по легкой атлетике «Крымская весна» (спортивно-оздоровительный комплекс «Авангард», ул. Бирюкова, 2а)

* 14:00 Севастополь – Заседание совета общественных организаций при департаменте здравоохранения Севастополя по защите прав пациентов (ул. Карантинная, 45)

* 14:30 Севастополь – Заседание антинаркотической комиссии и заседание по обеспечению правопорядка в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 17:00 Керчь – Сход граждан по поводу тарифов на теплоносители по городу Керчи (большой зал культурного центра им. Богатикова, ул. Свердлова, 6)

* 17:00 Севастополь – Литературно – музыкальный вечер «Жизнь – это зрелище, трагедия живая» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

Крым. Другие новости 27.03.17

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