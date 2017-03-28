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Публикации за 29.03.17

29 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.03.2017, среда

* 10:00 Симферополь – Встреча председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова с делегацией политиков и бизнесменов из Германии (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Евпатория – Открытие первенства России по бильярдному спорту среди юношей и девушек «Динамичная пирамида» (развлекательный комплекс «Юнион», ул. Ленина, 17а) 10:00 Судак – Обучающий семинар по теме: «Гостиничный бизнес Крыма. Знаю. Умею. Делаю.» (большой зал, ул. Ленина, 85 а)

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 11:00 Симферополь – Круглый стол «Экологическая тематика в музейном деле и пути ее решения» (Голубой зал Центрального музея Тавриды, ул. Гоголя, 14)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб.25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб.25, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб.12, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Заседание межведомственной комиссии по охране труда при правительстве Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Симферополь – Совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципалитетов под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова (пр-т. Кирова, 13, прямая трансляция на ТК «Первый Крымский»)

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