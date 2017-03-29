30 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 30.03.17

30.03.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Симферополь – Очередная сессия Симферопольского городского совета (ул. Толстого, 15)

* 10:00 Севастополь – Совещание с главами внутригородских муниципальных образований Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Учения ОКО «Севастопольский Казачий округ» с привлечением сил авиации Главного управления МЧС России по Севастополю и сил Черноморского флота ВМФ России (Балаклавский муниципальный округ, Черноречье, аэродром Чогунь)

* 11:00 Симферополь – Торжественная церемония награждения победителей VI республиканского конкурса творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» (конференц-зал Государственной архивной службы Крыма, ул. Павленко, 1а)

* 11:30 Симферополь – Международный круглый стол с участием представителей делегации Германии «Народная дипломатия как основной ресурс налаживания межнационального диалога, обеспечения взаимопонимания между народами» (ул. Беспалова, 45 б)

* 11:30 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 12:00 Симферополь – Торжественное закрытие Всероссийского турнира «Крымская весна» на призы Олимпийского чемпиона Сергея Мыльникова среди команд детей «Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»» им. А.В. Тарасова 2006-2007 г.р (Ледовый дворец «Консоль-спорт», ул. Набережная, 75)

* 13:00 Севастополь – Круглый стол «Диалог исторической науки школьного исторического образования» (филиал МГУ им. Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб.25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб.13, ул. Ленина, 3)

* 14:30 Симферополь – Пресс-конференция по итогам визита в Крым делегации бизнесменов и политиков из Германии с участием председателя национально-культурной автономии немцев Крыма Юрия Гемпеля, депутата региона Оснабрюк, руководителя делегации Андреаса Маурера, члена делегации Даниэля Рафаэля Форстманна (ул. Севастопольская, 8)

* 15:00 Севастополь – Открытие асфальтного завода (пос. Штурмовое)

* 15:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

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