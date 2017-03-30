31 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 31.03.17

31.03.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Симферополь – Конференция судей в Верховном Суде Республики Крым (ул. Павленко, 2)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Селекторное совещание с заместителем министра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой (ул. Карантинная, 45)

* 10:00 Севастополь – Соревнования по плаванию «Олимпийские надежды» (ул. Вакаленчука, 7)

* 10:00 Севастополь – Конференция Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (ул. Балаклавская,8)

* 10:00 Феодосия – Очередная сессия Феодосийского городского совета (ул. Земская, 4)

* 10:00 Симферополь – Вручение именных стипендий Государственного совета Крыма студентам образовательных организаций .(каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:30 Симферополь – Видеомост «Москва – Симферополь – Минск», приуроченный ко Дню единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Севастополь – Рабочее совещание заместителя председателя Законодательного собрания Александра Кулагина (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Симферополь – Вручение детям-сиротам ключей от квартир в администрации Симферополя (vip-зал, Горького, 15)

* 18:30 Ялта – Литературно-музыкальный вечер «Живи и помни» к 80-летию писателя Валентина Распутина (Ялтинский театр им. Чехова, ул. Екатерининская, 13)

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