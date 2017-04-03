03 апреля ожидаются следующие события – Симферополь

Публикации за 03.04.17

03.04.2017, понедельник

11:00 Симферополь – Пресс-конференция министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергея Карпова, посвященная началу реализации на полуострове национального проекта «ЖКХ и городская среда» (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция Крымского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз потомков российского дворянства – российское дворянское собрание», приуроченную к открытию выставки «Русская Православная Церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

15:00 Симферополь – Торжественное открытие выставки, посвященной истории российских органов безопасности в Крыму – «Крымские чекисты. История в фотографиях и документах», приуроченной к 100-летию со дня образования органов безопасности (Центральный музей «Тавриды», ул. Гоголя, 14)

Крым. Другие новости 02.04.17

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