04 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 04.04.17

04.04.2017, вторник

* 10:00 Симферополь – Круглый стол по вопросам развития эфиромасличной отрасли в Крыму «Возделывание эфироносов, сорта, переработка» (Институт сельского хозяйства Крыма, ул. Киевская, 150)

* 10:00 Симферополь – Публичные обсуждения результатов обобщения и анализа правоприменительной практики с участием сотрудников крымского главка МЧС, руководители и представители органов власти, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ул. Кечкеметская, 103)

* 10:00 Севастополь – Встреча с советником начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Командующим Черноморским флотом 1991-1992 гг. адмиралом Игорем Касатоновым, посвященная 25-летию событий 1991-1992 гг. по сохранению Черноморского флота для России (большой зал, ул. Ленина, 3)

* 10:00 Севастополь – Форум активной молодёжи и студенчества «СоТружество Молодёжи» (филиал МГУ им. Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)

* 10:00 Севастополь – Совещание по проблемным вопросам реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и в г. Севастополя до 2020 года» (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Симферополь – Видеомост «Москва – Симферополь» о проблемах и перспективах гражданского общества в Крыму (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Севастополь – Круглый стол совместно с представителями Центрального комитета профсоюза «Особенности реализации законодательства о специальной оценке условий труда в медицинских организациях города Севастополя» (ул. Парковая, 11)

* 12:00 Симферополь – Семинар-тренинг по вопросам обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных происшествий на объектах культового значения для представителей православного духовенства (главк МЧС России по Республике Крым, ул. Кечкеметская 103)

* 14:00 Севастополь – Заседание комиссии при департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя по присвоению звания «Ветеран труда» (ул. Руднева, 40)

* 14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Телемост с Рязанской областной детской библиотекой в рамках проекта «Мы знаем ваш город» (центральная городская библиотека им. Гайдара, ул. Ленина, 76)

Крым. Другие новости 03.04.17

В Симферополе состоится акция в память о погибших в Санкт-Петербурге. / Что это было? В центре Ялты устроили историческую перестрелку. / Бомба на станции «Площадь Восстания» была спрятана в огнетушителе (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»