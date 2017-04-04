05 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 05.04.17

05.04.2017, среда

* 08:00 Севастополь – Антитеррористические учения, проводимые аппаратом оперативных штабов в Республике Крым и городе Севастополе (Севастопольский морской завод, ул. Героев Севастополя, 13)

* 09:30 Севастополь – Информационный семинар «Государственные услуги службы занятости» (ул. Руднева, 40)

* 10:00 Керчь – Заседание внеочередной сессии Керченского городского совета (каб. 101, ул. Кирова, 17)

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 10:00 Севастополь – Совещание рабочей группы по вопросу подготовки и проведения Дней Москвы в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция директора ФГБУ «Никитский ботанический сад» Юрия Плугатаря (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Симферополь – Открытие выставки «Русская Православная Церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (1917-2016)» (Центральный музей Тавриды, ул.Гоголя, 14)

* 12:00 Феодосия – Выездное заседание комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия (Феодосийский городской совет, ул. Земская, 4)

* 13:00 Симферополь – Круглый стол в формате видеомоста «Москва – Симферополь» на тему: «Главное в образовании на ММСО 2017: тенденции, тренды и технологии» (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Феодосия – Презентация выставки «Пасхальный благовест» (пр-т. Айвазовского, 11)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Совещание по вопросу инфекционных болезней сельскохозяйственных животных (ул. Надеждинцев, 1/5)

* 15:00 Симферополь – Совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципалитетов под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова (пр-т. Кирова, 13, прямая трансляция «Первый Крымский»)

Крым. Другие новости 04.04.17

Он как бы есть, но его как бы нет: власти Севастополя не спешат увековечить Путина. / На Украине разрабатывают меры поддержки пособников фашизма, а ветераны ВОВ просят помощи в ЛДНР. / Украина вводит запрет на российские лекарства. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»