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Публикации за 06.04.17

06 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.04.2017, четверг

  • 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Симферополь – Заседание коллегии министерства имущественных и земельных отношений Крыма (зал заседаний, пр-т. Кирова, 13)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова на тему: «Поддержка малого и среднего предпринимательства». В рамках мероприятия речь также пойдет о деятельности подведомственных организаций и о взаимодействии с предпринимателями (ул. Севастопольская, 8)
  • 11:00 Севастополь – Совещание по вопросам лекарственного обеспечения (ул. Карантинная, 45)
  • 13:00 Севастополь – Закладка сада фундука в 500 саженцев на площади 1,8 га (село Передовое)
  • 13:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Гастрономический туризм в Крыму: национальные особенности, перспективы, безопасность» с участием председателя комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка и руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской (ул. Севастопольская, 8)
  • 14:00 Симферополь – Историко-краеведческий час «Оберег демократии, справедливости и равенства», посвященный Дню Конституции Республики Крым (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 15:00 Севастополь – Биотехнические мероприятия в лесу, приуроченные к «Международному дню птиц» (развешивание синичников в лесу) совместно со школьниками гимназии № 8 (Севастопольское участковое лесничество)

Крым. Другие новости 05.04.17

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