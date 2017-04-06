07 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 07.04.17

07.04.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:00 Евпатория – массовый День здоровья, красоты, силы и спорта (Дворец спорта, пр-т. Победы, 11)

* 10:00 Симферополь – «Зарядка с чемпионом» и спортивные мероприятия ко Всемирному дню здоровья (Медицинская академия им. Георгиевского, бул. Ленина, 5/7)

* 10:00 Севастополь – Траурные мероприятия, посвященные дню гибели атомной подлодки «Комсомолец» (Братское кладбище, Северная сторона)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Первенство города по художественной гимнастике (ДЮСШ №5 ул. Симферопольская, 22)

* 11:00 Симферополь – Финал республиканского фестиваля-конкурса «Здоров будешь – всё добудешь!» (актовый зал, Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Кирова, 51/52)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция ко Всемирному дню здоровья с участием главного внештатного психиатра минздрава Крыма Светланы Дымшиц и главного внештатного специалиста по медицинской психологии Виктора Темника (Центр медицинской профилактики, ул. Пушкина, 3)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Чистый Крым?» с участием первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма Игоря Михаленко (ул. Буденного, 24 а)

* 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 14:00 Симферополь – Совещание по вопросам размещения отдельно стоящих рекламных конструкций вдоль основных автомобильных дорог регионального значения (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 15:00 Керчь – Открытие выставки картин Якова Басова «Керчь – город у двух морей» (картинная галерея Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, ул. Театральная, 36)

* 16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 17:00 Феодосия – Третий этап публичных слушаний по определению места размещения стелы «Феодосия – город воинской славы» (Дом культуры, пр-т. Айвазовского, 7)

Крым. Другие новости 06.04.17

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