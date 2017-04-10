NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.04.17

10 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.04.2017, понедельник

  • 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Севастополя Вячеслава Гладкого (ул. Ленина, 2)
  • 08:20 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова (ул. Ленина, 2)
  • 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Симферополь – Заседание президиума Государственного совета Крыма (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Весенний призыв-2017» с участием военного комиссара Республики Крым Анатолия Малолетко (ул. Севастопольская, 8)
  • 11:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Севастополя Дмитрия Гладского (ул. Ленина, 2)
  • 12:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Симферопольского городского союза ветеранов войны, труда, военной и государственной службы (Крымский государственный музыкальный театр, пр-т. Кирова, 17)
  • 12:00 Ялта – Торжественное открытие десятого «Парада тюльпанов» (Никитский ботанический сад, ул. Никитский спуск, 52)
  • 14:00 Севастополь – Региональный этап Всероссийскогохорового фестиваля (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1)
  • 17:00 Севастополь – Литературно – музыкальный вечер «Меценат по зову сердца» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

Крым. Другие новости 09.04.17

Не умеет ни зарабатывать, ни тратить: Всемирный банк раскритиковал финансовую политику Киева. / Крым получил 1,5 млрд рублей на лекарства для льготников. / В Крым перебросили военный спецназ.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter