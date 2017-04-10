10 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.04.2017, понедельник
- 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Севастополя Вячеслава Гладкого (ул. Ленина, 2)
- 08:20 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова (ул. Ленина, 2)
- 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 10:00 Симферополь – Заседание президиума Государственного совета Крыма (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)
- 11:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Весенний призыв-2017» с участием военного комиссара Республики Крым Анатолия Малолетко (ул. Севастопольская, 8)
- 11:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Севастополя Дмитрия Гладского (ул. Ленина, 2)
- 12:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Симферопольского городского союза ветеранов войны, труда, военной и государственной службы (Крымский государственный музыкальный театр, пр-т. Кирова, 17)
- 12:00 Ялта – Торжественное открытие десятого «Парада тюльпанов» (Никитский ботанический сад, ул. Никитский спуск, 52)
- 14:00 Севастополь – Региональный этап Всероссийскогохорового фестиваля (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1)
- 17:00 Севастополь – Литературно – музыкальный вечер «Меценат по зову сердца» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)
Крым. Другие новости 09.04.17
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