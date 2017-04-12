12 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.04.2017, среда
- 10:00 Ялта – Общение с журналистами членов делегации испанских политиков и бизнесменов (возле входа в Ливадийский дворец, ул. Батурина, 44 а)
- 10:00 Симферополь – Всероссийская кадровая конференция (гостиница «Москва», ул. Киевская, 2)
- 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)
- 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
- 12:00 Симферополь – Презентация первого эпизода веб-сериала «Школа» Крымской детской киностудии «Ласточкино» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)
- 13:00 Симферополь – Мультимедийная пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь», приуроченная к отмечаемому 15 апреля Всемирному дню цирка (ул. Севастопольская, 8)
- 13:00 Симферополь – Старт открытого традиционного турнира Республики Крым по художественной гимнастике «Крымские грации» (спортивный зал Дворца детского и юношеского творчества, пр-т. Кирова, 51/52)
- 14:00 Севастополь – Финал регионального этапа всероссийского конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)
- 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
- 14:00 Симферополь – Презентация нового фантастического сборника «Марсианские яблоки» Клуба фантастов Крыма и его авторов из Германии, Украины, России и Крыма (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)
- 14:00 Симферополь – презентация альманаха «Кърымчахлар» этнокультурного центра крымчаков (ул Крылова, 54)
- 15:00 Симферополь – Встреча с автором проекта «Яркий город» Вячеславом Тихоновым, на которой будет обсуждаться проведение парада Дружбы народов в Крыму, приуроченного ко Дню России 12 июня (ул. Крылова, 54)
- 15:00 Севастополь – Заседание комиссии по организации и проведению городского конкурса «Лучший работодатель города Севастополя» (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
- 16:00 Симферополь – Церемония награждения и закрытия муниципального этапа игры «Победа» (школа-лицей №3, ул. Лермонтова, 14 а)
- 16:00 Севастополь – Праздничный концерт «Мы – гражданеРоссии» с торжественным вручением паспортов юным гражданам РФ, достигших 14-летия (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1)
Крым. Другие новости 11.04.17
Украина решила поделиться с Крымом благодатным огнём ко второму году блокады. / Поклонская обвинила власти Ялты в циничном сутяжничестве. / Завод «Новый Свет» выставили на продажу. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»