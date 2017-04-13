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Публикации за 13.04.17

13 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.04.2017, четверг

  • 08:00 Симферополь – Торжественный митинг и возложение цветов у памятника «Партизанам и подпольщикам Крыма» к 73-й годовщине освобождения города (ул. Киевская)
  • 09:00 Симферополь – Возложение цветов и венков на Военном мемориальном кладбище к 73-й годовщине освобождения города (ул. Старозенитная)
  • 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 09:30 Симферополь – Возложение цветов к мемориалу «Танк Т-34» к 73-й годовщине освобождения города (сквер Победы)
  • 10:00 Симферополь – Возложение цветов и венков к мемориалу «Вечныйогонь» на могиле Неизвестного солдата к 73-й годовщине освобождения города (парк им. Гагарина)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция заместителя министра промышленной политики Крыма Бориса Кабакова о работе промышленного комплекса (ул. Севастопольская, 8)
  • 12:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате телемоста «Москва – Симферополь», посвященная проведению III Ялтинского международного форума 20-22 апреля. В пресс-конференции в Симферополе участвует глава Крыма Сергей Аксёнов (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)
  • 12:00 Евпатория – Митинг к 73-й годовщине освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков (мемориал «Краснаягорка»)
  • 12:00 Феодосия – Открытие выставки одной картины Н.С. Барсамов «Возвращение». 1946 (Картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)
  • 14:00 Ялта – Первенство города по метаниям мяча на Кубок «Крымской газеты», посвященное дню освобождения города (стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 15:00 Саки – Товарищеский матч «Динамо» (Саки) – Сборная Черноморского флота (Севастополь) к 73-йгодовщине освобождения города (стадион «Авангард», ул. Курортная, 6)
  • 16:00 Симферополь – Встреча ретро-поезда «Поезд Победы», участие принимает глава Крыма Сергей Аксёнов (платформа №1 железнодорожного вокзала Симферополя)
  • 16:00 Симферополь – Расширенное заседание совета Общественной палаты Крыма (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
  • 16:00 Севастополь – Кулинарная зарисовка, посвященная празднику Пасхи (Центр содействия семейному воспитанию, ул. Кулакова, 1)
  • 18:00 Севастополь – Финал молодежного литературного конкурса «Слово о войне» (наб. Перелешина, 1)

Крым. Другие новости 12.04.17

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