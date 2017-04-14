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Публикации за 14.04.17

14 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.04.2017, пятница

  • 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 09:00 Севастополь – Всероссийская библиотечная акция единого дня действий «День экологических знаний» (центральная детская городская библиотека им. Гайдара, ул. Ленина, 76)
  • 10:00 Симферополь – Пресс-конференция к уроку истори и мужества и патриотизма под открытым небом, который состоится 15 апреля 2017 года в селе Мирное Симферопольского района (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)
  • 10:00 Судак – Торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине освобождения Судака отнемецко-фашистских захватчиков (у Памятного знака в честь советских воинов-освободителей на въезде в Судак)
  • 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Севастополь – Расширенное заседание депутатских объединений в Законодательном собрании Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 10:00 Симферополь – Торжественное открытие Международного Гумилевского поэтического фестиваля «Коктебельская весна – 2017» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)
  • 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (каб. 322, ул. КарлаМаркса, 18)
  • 11:00 Судак – Праздничный концерт Духового оркестра воинской части № 6915 Войск национальной гвардии России (Городской сад)
  • 11:00Симферополь – Вебинар минкурортов Крыма по выполнению требований санитарного законодательства при подготовке пляжей к открытию в купальный сезон 2017 года
  • 12:00 Ялта – Открытие мемориальной доски «Светлой памяти Лины Говыриной и Павла Асаулюка, комсомольцев-подпольщиков, расстрелянных фашистами на горе «Кошка» в 1942 году (Симеиз, гора Кошка)
  • 14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)
  • 14:00 Симферополь – Международный молодежный фестиваль «Bloom» (Крымский федеральный университет им. Вернадского, ул. Ялтинская, 20)
  • 15:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 15:00 Севастополь – Гала-концерт, посвященный Дню освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков (Дом культуры, ул. Новика, 21)
  • 18:00 Севастополь – Региональный этап Всероссийской программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна – 2017» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

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