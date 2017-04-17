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Публикации за 17.04.17

17 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.04.2017, понедельник

  • 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 11:00 Симферополь – Официальное открытие третьего ежегодного некоммерческого фестиваля искусств «Мы – Юность» (лаборатория «V», ул. Карла Маркса, 6)
  • 12:00 Судак – Праздничное поздравление со Светлым Христовым Воскресением, выступление творческих коллективов городского округа и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства (Городской сад, ул. Ленина)
  • 12:00 Евпатория – Пасхальный фестиваль с концертом воскресных школ Евпаторийского благочиния и творческих коллективов города (детская школа искусств, ул. Демышева, 129)
  • 14:00 Феодосия – Открытие персональной выставки картин Светланы Николаевны Яковлевой «Крым – моя жизнь, творчество и вдохновение» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)
  • 15:00 Севастополь – Подведение итогов конкурса детско-юношеского творчества «Экология глазами ребенка» (ул. Ластовая, 3)
  • 18:30 Севастополь – Торжественный вечер, посвященный 95-летию клубного учреждения культуры города Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» (театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

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