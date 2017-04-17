17 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 17.04.17

17.04.2017, понедельник

09:00 Севастополь – Аппаратное совещание временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)

11:00 Симферополь – Официальное открытие третьего ежегодного некоммерческого фестиваля искусств «Мы – Юность» (лаборатория «V», ул. Карла Маркса, 6)

12:00 Судак – Праздничное поздравление со Светлым Христовым Воскресением, выступление творческих коллективов городского округа и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства (Городской сад, ул. Ленина)

12:00 Евпатория – Пасхальный фестиваль с концертом воскресных школ Евпаторийского благочиния и творческих коллективов города (детская школа искусств, ул. Демышева, 129)

14:00 Феодосия – Открытие персональной выставки картин Светланы Николаевны Яковлевой «Крым – моя жизнь, творчество и вдохновение» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

15:00 Севастополь – Подведение итогов конкурса детско-юношеского творчества «Экология глазами ребенка» (ул. Ластовая, 3)

18:30 Севастополь – Торжественный вечер, посвященный 95-летию клубного учреждения культуры города Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» (театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

Крым. Другие новости 16.04.17

В Москве в пасхальных богослужениях приняли участие более миллиона человек. / Алексей Ситников: Путин готовит почву для 2024 года. / Сошествие благодатного огня свершилось. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»