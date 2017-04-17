18 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 18.04.17

18.04.2017, вторник

08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом общественных коммуникаций Севастополя (ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Молодежный форум «Крымская весна – время перемен» (конференц-зал гостиницы «Москва», ул. Киевская, 2)

10:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 429, ул. КарлаМаркса, 18)

11:30 Симферополь – Расширенное заседание коллегии Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (зал заседаний №1 Совета министров РК, пр-т. Кирова, 13)

12:00 Севастополь – Совещание на тему: «Проблемные вопросы реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (большой зал, ул. Ленина, 2)

12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322. ул. Карла Маркса, 18)

14:00 Севастополь – Пленарное заседание Законодательного собрания Севастополя (ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Квест для школьников «Места памяти» (парк Победы)

14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322. ул. Карла Маркса, 18)

15:00 Севастополь – Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей VI регионального конкурса ученических инициатив «Молодежь Севастополя – взгляд в будущее» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

15:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

15:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

15:00 Симферополь – Общественные слушания инновационного проекта в сфере обращенияс твердыми коммунальными отходами «Проект по внедрению «интеллектуальной» системы раздельного сбора отходов «Пчела» в Республике Крым» (конференц-зал, ул. Б. Хмельницкого, 15)

16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по законодательству (каб. 322. ул. Карла Маркса, 18)

19:00 Севастополь – Митинг ко Дню освобождения сел Терновка и Родное от немецких захватчиков (село Терновка, Памятник погибшим воинам)

Крым. Другие новости 17.04.17

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