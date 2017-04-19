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Публикации за 19.04.17

19 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.04.2017, среда

  • 08:30 Симферополь – Возложение цветов к памятнику Екатерине II, посвященное Дню издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России. В мероприятии примет участие глава Крыма Сергей Аксёнов (Екатерининский сад)
  • 09:30 Симферополь – Торжественное возложение цветов, посвященное Дню издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России (Долгоруковский обелиск)
  • 09:30 Симферополь– Открытие выставки, посвященной Дню муниципального образования городской округ Евпатория в Государственном совете Крыма ( холл1-го этажа, ул. КарлаМаркса, 18)
  • 10:00 Симферополь– Заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. КарлаМаркса, 18)
  • 10:00 Ялта– Открытие VI научно-практической конференции Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков» (Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, ул. Дворцовое шоссе, 18)
  • 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)
  • 10:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 11:00 Белогорск – Первый отборочный этап Чемпионата Республики Крым по ловле карпа (село Украинка, спортивный водоем «Украинка»)
  • 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 12:00 Севастополь – Заседание межведомственной топонимической комиссии города Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 14:30 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Симферополь – Москва» на тему: «Реабилитация народов Крыма: восстановление исторической справедливости». Участвуют председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов и заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек (ул. Севастопольская, 8)
  • 15:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)
  • 17:00 Алушта– Общественные слушания по экологической экспертизе квот на добычу оленя благородного и косули европейской (малый зал, пл. Советская, 1)

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