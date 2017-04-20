20 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 20.04.17

20.04.2017, среда

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Ялта – Начало работы выставок и биржи деловых контактов III Ялтинского международного экономического форума «Мир. Страна. Человек: Новые тренды экономического развития» (санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, село Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9)

11:00 Ялта – Всероссийская образовательная конференция Ростуризма «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации» (отель «Palmira Palace», Алупкинское шоссе 12 а)

12:00 Алушта– Открытие выставки «Радость светлая – Пасха!», на которой будут представлены работы студентов Крымского инженерно-педагогического университета – иллюстрации, посвященные радостному празднику всех христиан (Музей писателя И. С. Шмелёва, ул. Набережная, 2)

12:00 Ялта – Открытие VI Музыкального фестиваля искусств «Пасха в Ялте» (концертный зал санатория им. Кирова, ул. Кирова, 39)

13:30 Ялта – Торжественное открытие III Ялтинского международного экономического форума (санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, село Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9)

14:00 Севастополь – Заседание координационного совета по делам инвалидов (большой зал, ул. Ленина, 2)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

15:00 Керчь – Культурно-просветительское мероприятие «Керченский мост: взгляд в будущее» (картинная галерея Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, ул. Театральная, 36)

16:00 Симферополь – Лекция кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника центра истории и археологии Крымского федерального университета им. Вернадского Никиты Храпунова «Первое присоединение Крыма к России в новых исследованиях отечественных и зарубежных ученых» (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

Крым. Другие новости 19.04.17

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