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Публикации за 21.04.17

21 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.04.2017, пятница

* 09:00 Ялта – Презентация инвестиционного потенциала и инвестиционных проектов Республики Крым, начало работы секций в рамках III Ялтинского международного экономического форума (санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, село Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9)

* 10:00 Симферополь – Торжественная церемония закладки фундамента Соборной мечети с участием руководства Республики Крым (пр-т. Вернадского, 22)

* 10:00 Севастополь – Открытие гонок II этапа Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги (Графская пристань)

* 11:00 Севастополь – Встреча депутатов Законодательного собрания Севастополя с делегацией Законодательного собрания Калужской области (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – День возрождения реабилитированных народов Крыма (парке им. Тренева)

* 11:00 Симферополь – Второй этап республиканского конкурса музеев Крыма (голубой зал, Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14)

* 11:30 Бахчисарай – Освещение часовни и мечети мемориального комплекса возрождения реабилитированных народов (Бахчисарайский район, станция «Сирень»)

* 15:00 Феодосия – Юбилейная встреча с членом Союза писателей России Руфиной Максимовой и презентация её новых книг (музей А.С.Грина, ул. Галерейная, 10)

* 15:00 Евпатория – Чемпионат Республики Крым по плаванию (центр спорта «Эволюция», пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1)

* 18:30 Ялта – Торжественный прием от имени главы Республики Крым. Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Предприниматель года» в рамках III Ялтинского международного экономического форума (санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, село Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9)

Крым. Другие новости 20.04.17

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