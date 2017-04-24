25 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 25.04.17

25.04.2017, вторник

* 09:00 Севастополь – Заседание комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации и «круглый стол» о государственно-частном партнерстве и общественном контроле в сфере сохранения и использования историко-культурного наследия Севастополя (выставочный зал корпуса Античной экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

* 09:30 Севастополь – Встреча с активистами общественных организаций участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Симферополь – Вебинар министерства курортов и туризма Крыма по экологическому туризму с участием представителей министерства экологии и природных ресурсов Крыма, ООО «Кизил-Коба», ООО «Центр спелеотуризма «Оникс-Тур», Крымского природного заповедника и Карадагской научной станции

* 10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 11:00 пгт Ленино – Выездное заседание Совета министров Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова (актовый зал администрации, ул. Пушкина, 22. Прямую трансляцию ведет телеканал «Первый Крымский»)

* 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция к открытию о I Евразийского открытого чемпионата-форума по парикмахерскому искусству и визажу «Скифское золото» (редакция «Комсомольской правды», ул. Буденного, 24 а)

* 12:30 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 14;00 Севастополь – Заседание комиссии при Департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя по присвоению звания «Ветеран труда» (ул. Руднева, 40)

* 14:00 Севастополь – Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба по городу Севастополю (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Керчь – Открытие накопительной площадки для автомобилей на территории порта «Крым» с участием главы республики Сергея Аксёнова (поселок Жуковка)

* 15:00 Севастополь – Вечер встречи поколений «Традиции ветеранов – молодежи в наследство» под патронатом партии «Единая Россия» (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

* 15:00 Севастополь – Торжественная церемония награждения победителей XII городского конкурса-фестиваля детских театральных коллективов (дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 16:00 Симферополь – Мультимедийный видеомост «Москва – Симферополь» о прогнозах туристического потока на майские праздники и летний сезон с участием министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого и руководителя Ростуризма Олега Сафонова (ул. Севастопольская, 8)

* 18:00 Симферополь – Встреча с президентом Института национальной стратегии, политологом и философом Михаилом Ремизовым (конференц-зал гостиницы «Москва», ул. Киевская 2)

Крым. Другие новости 24.04.17

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