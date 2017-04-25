26 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 26.04.17

26.04.2017, среда

10:00 Симферополь – Траурный митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, и возложение цветов. (мемориал жертвам Чернобыльской катастрофы в парке им. Гагарина)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игоря Вайля о водохозяйственной обстановке в Крыму (ул. Севастопольская, 8)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

10:00 Севастополь – Панихида по погибшим и умершим ликвидаторам и пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий (Владимирский собор, Центральный городской холм)

10:00 Севастополь – Заключительный этап (финал) городского смотра строя и песни среди образовательных учреждений, посвященный празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (гимназия №7 им. В.И. Великого, ул. Хрусталева, 71)

11:00 Евпатория – Митинг, приуроченный к 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (Сквер Чернобыльцев)

11:00 Судак – Памятное мероприятие в честь ликвидаторов аварии на ЧАЭС (Судакский городской доме культуры, ул.Ленина, 47)

11:00 Керчь – Открытие выставки «Находки из Китея» (Историко-археологический музей, ул. Свердлова, 22)

11:00 Симферополь – Заседание совета по делам инвалидов при председателе Государственного совета Крыма Владимире Константинове (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма– заместителя главного государственного инспектора РК Сергея Компанейцева о состоянии лесного и охотничьего хозяйства Крыма (ул. Севастопольская, 8)

12:00 Симферополь – Встреча с делегацией Германии главы Крыма Сергея Аксёнова (зал №2, пр-т. Кирова, 13) 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Симферополь – Пресс-конференция по итогам визита в Крым делегации бизнесменов и политиков из Германии и Австрии (ул. Севастопольская, 8)

15:00 Симферополь – Вечер-посвящение «Епископ и хирург. Жизненный путь святителя Луки» к 140-летию со дня рождения архиепископа В.Ф. Войно-Ясенецкого (библиотека им. Жуковского, ул. Ленина, 23)

15:30 Севастополь – Митинг-реквием и возложение цветов к памятнику «Ликвидаторам и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и других ядерных аварий» (сквер им. Бузина, ул. Пушкина)

16:00 Севастополь – Презентация монографии кандидата исторических наук А.В. Иванова «Население античного Херсонеса Таврического – Византийского Херсона» (византийский зал Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

16:30 Севастополь – Заседание межведомственной рабочей группы по проведению «Года экологии» (большой зал, ул. Ленина, 2)

16:30 Севастополь – Торжественное собрание и концерт, приуроченные 31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (ул. Балаклавская, 11)

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