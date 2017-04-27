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Публикации за 27.04.17

27 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.04.2017, четверг

  • 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 09:00 Симферополь – Начало соревнований I-го Евразийского открытого Чемпионата-форума по парикмахерскому искусству, визажу и nails-дизайну «Скифское золото» (Дворец кульутры профсоюзов, ул. Киевская, 115)
  • 09:30 Евпатория – Городской фестиваль детских творческих коллективов дошкольных образовательных учреждений «Подсолнух» (Школа искусств, ул. Дёмышева, 129)
  • 10:00 Симферополь – Внеочередное заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. КарлаМаркса, 18)
  • 10:00 пгт Николаевка – Открытие после ремонта автомобильной дороги Симферополь – Николаевка. Участие принимает глава Крыма Сергей Аксёнов (автостанцияпос. Николаевка)
  • 10:00 Симферополь – Очередная сессия Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)
  • 10:00 Судак – Городская спартакиада, посвященная Дню предпринимателя (стадион школы №2, ул. Яблоневая, 10).
  • 10:00 Феодосия – Публичные слушания проекта планировки и межевания территории «Индустриальный парк «Феодосия» (зал заседаний, ул. Земская, 4)
  • 10:00 Севастополь – Открытие научно-практической конференции «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России» (отель «Аквамарин», ул. Парковая,11)
  • 10:00 Симферополь – Открытие мемориальных досок в память об участниках ВОВ – героях СССР в рамках социальной акции «В память о героях войны» (управление МВД России по Симферополю, бул. Франко, 44)
  • 10:00 Судак – Пленарное заседание Судакского городского совета (ул. Ленина, 85а)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная 368-ой годовщине Пожарной охраны Российской Федерации, заместителя начальника республиканского главка МЧС Максима Грамотного и помощника начальника главка МЧС Владимира Иванова (ул. Севастопольская, 8)
  • 11:00 Ялта – Выездное заседание членов Межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» (пл. Советская, 1)
  • 11:00 Симферополь – Открытие выставки «Русская Православная Церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (1917-2017)» (Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14)
  • 11:00 Ялта – Торжественное открытие Чемпионата и первенства Республики Крым по легкоатлетическим метаниям (спортивно-оздоровительный комплекс «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)
  • 11:00 Севастополь – Региональный фестиваль инсценированной героико-патриотической песни студенческой молодежи «Я помню, я горжусь!», посвященный ДнюПобеды (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)
  • 12:00 Симферополь – Заседание архитектурно-градостроительного совета Крыма (зал заседаний Совета министров Крыма, пр-т. Кирова, 13)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 14:00 Севастополь – Городской финал региональной военно-патриотической спортивной игры «Зарница», посвященный Дню Победы (Приморский бульвар, Матросский бульвар, Пост №1)
  • 15:00 Севастополь – Финальный этап городской конференции «Экология и природопользование: прикладные аспекты» (Институт морских биологических исследований им. Ковалевского, пр-т. Нахимова, 2)
  • 15:00 Севастополь – Торжественное открытие информационно – образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» (центральная городская библиотека, им. Толстого, ул. Ленина, 51)
  • 16:00 Керчь– Открытие выставки «Боспори боспоряне» (Музей каменных древностей, ул. Розы Люксембург, 24/14)

Крым. Другие новости 26.04.17

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