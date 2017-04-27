28 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 28.04.17

28.04.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 10:00 Ялта – Соревнования по толканию ядра и метанию молота в рамках Чемпионата и первенства Республики Крым по легкоатлетическим метаниям (спортивно-оздоровительный комплекс «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)

* 10:00 Керчь – Заседание сессии Керченского городского совета (каб. 101, ул. Кирова, 17)

* 10:00 Феодосия – Заседание сессии Феодосийского городского совета (зал заседания, ул. Земская, 4)

* 10:00 Севастополь – Конкурсная программа «Экомалыш» (эко-парк «Лукоморье», пр-т. Победы, 1a)

* 10:00 Севастополь – Фестиваль детского творчества «Весна Победы» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

* 11:00 Симферополь – Мультимедийная пресс-конференция в формате видеомоста «Симферополь – Минск» о перспективах развития туризма Крыма и Беларуси. Участвуют министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый, исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Симферополь – Открытие межведомственной конференции «Экология и здоровье» (Центр медицинской профилактики, ул. Пушкина, 3)

* 11:00 Симферополь – Заседание «круглого стола» на тему: «Об исполнении законодательства о мерах государственной поддержки многодетных семей» (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 12:00 Керчь – Общественные слушания по материалам о допустимом улове русского осетра и севрюги в Черном море (ЮгНИРО, ул. Свердлова, 2)

* 13:00 Евпатория – Открытие ралли-рейдовой серии «Баха Крым 2017» (пгт Заозерное)

* 14:00 Симферополь – Презентация эксклюзивного подарочного издания Владислава Костюкевича «200 лет триумфа», посвященного 200-летию со дня рождения гения русской художественной живописной школы XIX века И. К. Айвазовского (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 14:00 Евпатория – Пленарное заседание сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-т. Ленина,2)

* 15:00 Евпатория – Совещание по вопросам подготовки к работе в курортный сезон для хозяйствующих субъектов сферы торговли, общественного питания и услуг (большой зал детской школы искусств, ул. Демышева, 129)

* 15:00 Симферополь – Отчетно-выборное заседание Общественного совета при министерстве финансов Крыма по итогам его деятельности в 2016 году и задачах на 2017 год (конференц-зал, ул. А.Невского, 4)

* 15:00 Евпатория – Круглый стол на тему «Развитие ремесленной деятельности в Республике Крым: проблемы и перспективы» (ул. Просмушкиных, 6)

* 15:00 Ялта – Общественные обсуждения на тему экологического воздействия на окружающую среду объектов предстоящей реконструкции многострадальной набережной Гурзуфа (большой зал, пл. Советская, 1)

* 15:00 Севастополь – Открытый городской лингвистический конкурс (Центр дополнительного образования «Малая академия наук», ул. Острякова, 163)

* 16:00 Севастополь – Общегородская конференция садоводов Севастополя (центр кульутры и искусств, ул. Ленина, 25)

* 16:00 Симферополь – Конференция: «Роль молодежи в укреплении национального единства народов Республики Крым. Общественная дипломатия – эффективный механизм укрепления мира, межнационального согласия и предотвращения межэтнических конфликтов» (Дом дружбы народов, ул. Пушкина, 20/7)

* 17:00 Севастополь – Финал литературно-вокального конкурса «Ru.Лит» (Севастопольский театр юного зрителя, пр-т. Гагарина, 17)

Крым. Другие новости 27.04.17

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