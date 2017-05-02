02 мая ожидаются следующие события – Крым

Публикации за 02.05.17

02.04.2017, вторник

* 08:00 Феодосия – Поход выходного дня «Пешком к Екатериненской миле» (городской дом культуры, пр-т. Айвазовского, 7)

* 11:00 Алушта – Встреча ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавших участие в партизанском движении на территории Крыма (Памятник «Партизанская шапка», Ангарский перевал)

* 16:00 Евпатория – Заседание школы молодого лидера (ул. Демышева, 134)

Крым. Другие новости 30.04.17

Украина окончательно перекрыла воду Крыму новой плотиной. «У нас все в порядке, а вас уже ничего не спасет»: крымчане ответили на новую пакость Киева. / Чужинець, геть! Автора идеи аренды Крыма лишили украинского гражданства. / На Украине приравняли георгиевскую ленту к терроризму. Читать дальше

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