03 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 03.05.17

03.05.2017, среда

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Социальный проект – спортзал в каждый населенный пункт» с участием заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслана Бальбека, министра спорта Крыма Елизаветы Кожичевой, олимпийского чемпиона Рустема Казакова (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Взносы на капитальный ремонт и внедрение единого платежного документа в Республике Крым». Участвуют директор АНО «ЖКХ контроль» Анатолий Петров, генеральный директор «Крымского республиканского единого информационно-расчетного центра» Денис Галахов, заместитель генерального директора «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов» Игорь Спилиоти (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Севастополь – VI городской фестиваль «Ради жизни на земле», посвященный Дню Великой Победы (культурно-информационный центр, ул.П.Корчагина, 1)

* 12:00 Севастополь – Встреча депутатов Законодательного собрания Севастополя с ветеранами Великой Отечественной войны (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Феодосия – Презентация I Международного конкурс-фестиваля «Образ Крыма» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 16:00 Севастополь – Заседание коллегии при правительстве Севастополя по делам ветеранов (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 20:00 Севастополь – Репетиция парада ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (городское кольцо)

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